

◆盤勢分析

1. 美股上週五因逢耶穌受難日，休市一天。美股上週表現亮眼，標普 500 大漲 12.1%，創 1974 年以來最大單周漲幅，道瓊漲幅也超過 12%。那斯達克勁揚 10.6%，締造 2009 年來最大週漲幅。新冠肺炎疫情期間，標普 500 跌幅最深達 34%，遠低於金融危機時的 57% 和網路泡沫的 49%。上週反彈過後，標普 500 波段跌幅減為 18%，那斯達克只跌了 6%。本週由多家銀行率先發布財報之時，或許可從中探得美國經濟走向的蛛絲馬跡。

2. 上週五在美股漲跌互見，台積電 ADR -1.94 %，加上股王大立光看淡 2Q20 業績的影響，台積電、大立光連袂走跌，也影響台股表現，幸好金融、電機、橡膠等類股轉強拉抬指數，整個交易日加權指數僅在 10103~10165 點約 62 點的狹幅區間震盪，台股終場以上漲 38.18 的 10157.61 點作收，漲幅 0.38%，成交金額僅 1217.70 億元。三大法人合計賣超 5.86 億元，外資賣超 0.16 億元、投信買超 3.21 億元、自營商賣超 8.91 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，未脫反彈格局常態，未出現爆量長黑前仍有高點可期。

（2）線：短線沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前反彈格局不變，有機會震盪走高化解上方缺口壓力。

（3）技術指標：KD 黃金交叉，K、D 均突破 80 進入超買區，但若出現高檔鈍化，將有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

4. 櫃買指數上漲 0.84%，收在 126.36 點，與加權指數同樣沿 5 日線上漲。支撐約 123.5 點附近，壓力為 128.14 點附近，未跌破 5 日線前漲勢不變。

5. 觀盤重點：指數從 3 月 24 日站上 5 日線，就沿著 5 日線上漲，未跌破 5 日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜，短線可留意宅經濟概念、金融、散熱模組、生技、風電、被動元件股等。

6. 疫情爆發以來，包括口罩、消毒、體溫測量器、新藥、原料藥等產品，到宅經濟的伺服器與網通相關商品，以及遊戲、資安族群等都成為「防疫概念族群」，隨上市櫃公司營收公布，真實受惠程度原形畢露，其中，包括 2345 智邦、6457 紘康等 15 檔個股第一季營收年增，10 日並獲外資回頭買超，「有基之彈」也讓防疫概念股本周有望維持續航力。

7. 新冠肺炎疫情干擾全球經濟，不過，來自 5G 基地台、網通（交換器高速運算）、遊戲機等三大應用仍持續成長，挹注 PCB 相關業者可望享有急單效應，包含 3037 欣興、3044 健鼎、8044 南電、8155 博智，以及 6213 聯茂、2383 台光電、6672 騰輝 - KY 等廠商都將受惠。

8. 驅動 IC 廠 8016 矽創首季業績衝上同期新高，法人估計，在工作天數恢復正常的情況下，該公司本季業績應可成長，只要下半年表現穩健，全年業績仍有機會再攀高峰。