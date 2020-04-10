統一、奇美等四家食品廠加工肉品 獲准輸入新加坡

台灣產製加工肉品及罐頭產品，向來受國內外消費者青睞，政府也積極推動外銷，近日從新加坡傳來好消息，農委會防檢局今 (10) 日宣布，國內食品大廠統一 (1216-TW)、奇美、嘉一香及維力等 4 家業者，獲得星國食品局同意，核准輸入加工肉品等產品。

儘管全球正值新冠病毒 (COVID-19) 疫情肆虐之際，台灣食品業者仍繳出亮眼成績單，成功拓展外銷市場。農委會指出，目前我國共有 15 家畜禽肉及蛋製品業者獲新加坡食品局核准輸入，這次再增加 4 家業者可出口加工肉品，其中 2 家嘉一香及維力為新申請食品加工廠，另 2 家奇美與統一則為 2014 年油品事件暫停輸出的食品加工廠。

依新加坡食品局規範，業者若欲輸銷加工肉品或罐頭製品至該國，需填復申請資料，並由農委會防檢局、衛福部食藥署及相關機關審查文件和實地查核，確認符合規定後送審，而該國食品局也會派員來台實地查核，檢疫檢驗合格後才可輸銷。

在罐頭產品部分，星方同意採預核清單制度 (prelisting)，由我國主管機關提出有意輸銷業者名單，供該國食品局進行准入事宜，免除事先實地查核的程序。農委會表示，後續將調查有意出口至星國的豬肉、禽肉及蛋類加工罐頭業者名單。

為加速促成核准產品成功打入新加坡市場，農委會指出，去年已輔導台灣優良農產品發展協會與新加坡 HAO mart 超市合作設置「台灣農產食品專區」，並簽署台灣豬肉採購合作備忘錄，目前已促成相關豬肉加工產品在當地超市試賣，後續也將積極推動媒合採購，讓新加坡民眾也能品嘗道地台灣美食。