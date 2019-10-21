地產、基建扮推手 中國水泥業喜迎旺季

中國水泥協會指出，今年以來中國水泥價格呈現年增態勢。數據顯示，前三季度中國 42.5 品種水泥平均價位達到人民幣 432 元 / 噸，比去年同期上漲人民幣 13 元 / 噸，年增 3%。

中國水泥協會執行會長孔祥忠表示，水泥價格整體上漲是因為華北、西北等地區市場需求比去年同期明顯上升。

不過，雖然中國部分地區水泥價格漲勢驚人，但也有部份地區水泥價格則是疲弱不振，尤其貴州、寧夏、遼寧等地水泥價格為全中國最低。對此，數字水泥認為，中國水泥價格整體已經處於相對高檔，再出現明顯漲幅的可能性不大。

資料來源: 數字水泥

而天風證券報告則指出，1～9 月中國水泥累計產量 16.9 億噸，年增 6.9%；其中，9 月單月產量 2.2 億噸，年增 4.7%，月增 3.6%。無論是單月還是累計，水泥產量呈現較高的成長象徵著水泥需求能見度高。

由於 9 月、10 月是水泥業傳統旺季，中國水泥價格總體延續普遍性上漲態勢。以直接影響水泥需求的房地產和基建投資保持成長最為關鍵，其中，房地產開發投資 1～9 月累計年增 10.5%，同時也結束連續 4 個月的月度數據下滑的趨勢。

至於 1～9 月基建投資年增 4.5%，漲幅比前期增加 0.3 個百分點，這受惠於專項債部分新增額度的提早撥放及財政政策的刺激。而業內普遍看好第四季及明年第一季基建投資仍能逐月增長。

水泥價格今年表現不俗，同樣也帶動該產業獲利成長。根據中國工信部提供的數據顯示，今年 1～7 月中國水泥產業營收達人民幣 5425 億元，年增 16.2%，比整個工業成長幅度超出 11.3 個百分點；純益總額達人民幣 997 億元，年增 27.2%，比整個工業漲幅超出 28.9 個百分點。

