增提呆帳準備 國銀前2月海外獲利年減15.9% 合庫大陸分行驚傳踩雷

金管會今（7）日公布最新國銀獲利及資產品質，前二月國銀海外分行及大陸分行稅前獲利 67.8 億元，年衰退 15.9%，主要是海外分行及大陸分行增提呆帳準備。此外，值得留意的是，肺炎疫情嚴峻，合庫大陸分行出現逾期放款 2.61 億元，也是疫情爆發以來，首見國銀大陸分行踩雷。

金管會統計，今年前 2 月國銀稅前盈餘 627.5 億元，較去年同期衰退 3.4%，其中，海外分行及大陸分行稅前獲利 67.8 億元，更是大舉較去年同期衰退 15.9%，主要是因應肺炎疫情，海外分行及大陸分行增提呆帳準備，海外分行比去年同期多提了 11 億元，大陸分行則是 2 月增提 3 億元所致。

肺炎疫情不只傷了國銀獲利，今年 1 月國銀大陸分行才出現「零逾放」，創下 2017 年底、2 年多來首見的佳績，但才一個月的時間，就被合庫打破，合庫因為承做的一家中國的國際貿易商的授信，但因為中國整體經濟成長放緩，下游廠商對該陸企拖欠貨款，導致該陸企周轉不靈進而產生壞帳，合庫大陸分行 2 月逾期放款 2.61 億元，逾放比率來到 0.81%。

根據金管會統計，截至 2020 年 2 月底，本國銀行放款總餘額為 30 兆 261 億元，較上月底增加 1232 億元；逾期放款金額為 706 億元，較上月底增加 11 億元；逾期放款比率為 0.24%，較上月底增加 0.01 個百分點。

金管會表示，今年 2 月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為 590.24%，較上月底 596.73%，減少 6.49 個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健狀態。