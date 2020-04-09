詩肯Q1營收創同期高 打疫情持久戰現金流和存貨無虞

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (9) 日公布 3 月合併營收達 1.32 億元，月增 18.23%、年增 43.17%，創同期新高，第一季合併營收 4.74 億元，年增達 27.67%，也寫同期新高，詩肯表示，國人宅在家的時間增加，拉升家具購買需求，而為因應疫情，詩肯對現金流和存貨均已做好與疫情打「持久戰」的準備，營運無虞。

詩肯表示，今年以來營運仍有成長，但由於疫情不確定因素仍在，因此對第 2 季營運暫持保守看待。

詩肯觀察到，農曆春節假期後家具消費力仍緩步回溫中，雖然疫情導致來客數確有減少，但推出包套促銷等多項行銷活動策略，使消費者可一次買足，客單價明顯提高，是營收成長主要原因，再加上民眾宅在家的時間增加，也一定程度推升家具需求。

詩肯強調，不論是現金流和存貨，均已做好與疫情打「持久戰」的準備。

另一方面，新加坡政府宣布 4 月 7 日起關閉所有非必要的工作場所 1 個月，子公司 NOVA 由於營運天數減少，營收表現勢必受衝擊，但實際影響程度仍需視疫情後續發展而定。

詩肯進一步說明，由於 6 月馬來新年之前，3、4 月處在新加坡的家具市場銷售淡季，加上新加坡政府因應停工，針對企業提供有租金、薪資和租稅上的補償，後續還有補償方案將推出，估可彌補 NOVA 營業費用，因此，停工對營運的衝擊不致太大。

截至 3 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品全台分別有 79、42、7 家店，總店數達 128 家，月增 1 家，在疫情影響下，詩肯預計展店腳步將放緩，先採穩扎穩打策略，在既有基礎上力求增加來客、穩定業績。