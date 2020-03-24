詩肯去年獲利年減38% 擬配息1.8元 殖利率逾7%

連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (24) 日公布去年財報，全年合併營收 18.29 億元創新高，但因台灣事業營收衰退，且推銷費用增加，稅後純益 1.04 億元，年減 38.19%，每股純益 2.25 元，董事會已通過每股擬配發現金股利 1.8 元，配息率 80%，以今日收盤價 25.45 元計算，現金殖利率逾 7%。

展望今年，為因應消費習慣改變，詩肯將推動電商發展，於官網建構銷售平台，預計第二季底前啟動。

詩肯說明，儘管去年併入 NOVA 帶動營收，不過，外有美中貿易戰、內有年金改革影響消費意願，台灣營收 14.43 億元，年減 15.31%，造成獲利衰退，不過，去年中起推出的一系列促銷有成，有效帶動第 4 季營運表現回溫。

詩肯去年第 4 季營收 5.65 億元，年增 31.28%，單季稅後純益 5014 萬元，年增 22.33%，單季 EPS 1.09 元，創 7 個季度來新高。

展望今年，詩肯暫持保守態度看待，主要是因武漢肺炎疫情衝擊零售消費信心，不過詩肯強調，家具產業仍有基本需求，且相較同業因物流運輸受阻，詩肯貨源和庫存均無虞，營運體質佳、抗風險能力也高，3 月至今的營運，甚至較去年同期更佳。

在目前庫存充足下，詩肯認為，待疫情平息後，即可在恐慌心態結束的反轉性爆發中獲益。

詩肯也說明，過去有些消費者對詩肯品牌的選擇意願不高，原因在於門市營造的氛圍令消費者產生高價的印象，因此，將在官網上透過公開的產品價格與消費者溝通，並透過社群平台行銷，力拚從線上帶動線下來客。