國巨加碼投資147億擴台灣產能 累計投資破300億元

投資台灣事務所今 (9) 日召開台商回台、根留台灣方案審查，通過被動元件大廠國巨 (2327-TW) 將再斥資 147 億元，規劃在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，分散貿易戰、疫情衝擊，總計將可帶來約 1900 個工作機會，累計擴大投資台灣 312 億元。

經濟部指出，自美中貿易戰以來，國巨積極規劃提高台灣產能以分散營運風險，去年初國巨就響應台商回台投資行動方案，斥資 165 億元在高雄設立全球研發中心、高階產品生產基地。

今年受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，經濟部表示，國巨中國蘇州及東莞廠區因復工限制嚴格且招工不易，工廠稼動率由農曆年前 5 成降至 3 成，嚴重衝擊營運及產能規劃，因此因應 5G 及車用電子發展所需，國巨加碼 147 億元在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，提升量能、優化產品組合，其中大發新廠已開始動工。

另一方面，經濟部指出，今也通過台灣積層工業加碼投資台灣近 1 億元，也是繼去年投資 5 億元在中壢工業區新建三廠後，再次加碼，預計在興建中智慧化新廠加裝太陽能板發電設備與潔淨室，估帶來逾 20 個就業機會。

統計投資台灣三大方案已帶動 418 家企業約 9420 億元投資，創造 78341 個就業機會，其中 178 家台商回流投資約 7397 億元，帶來 61225 個就業機會；56 家根留台灣企業投資約 1189 億元，創造 9373 個就業機會。