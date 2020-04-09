和潤搭國內汽機車成長順風車+入股和雲 全年營運動能看漲

和泰集團旗下分期租賃服務公司和潤 (6592-TW) 今 (9) 日召開線上法說，公司指出，中國營運因 2 月下旬才陸續復工，抵消部分成長力道，不過，新冠肺炎疫情促使國內汽機車市場銷售成長，營運維持良好成長，同時，3 月下旬完成入股台灣汽車共享龍頭和雲行動服務(iRent)，取得 50.82% 股權，估每月可挹注約 1 億元以上營收，營運成長無虞。

和潤去年稅後純益 22.36 億元，年增 26.9%，獲利創歷年新高，顯示深耕台灣、布局兩岸的均衡發展策略逐步發酵。

和潤進一步說明，第一季新冠肺炎影響全球經濟成長動能，但國內汽機車市場銷售成長，核心業務汽車分期業績年增逾 20%，機車分期更大幅成長 1 倍以上，而近年積極投入的商用車分期業務，年增幅高達 90%。

中國方面，因疫情影響及配合各區政府要求，2 月下旬陸續復工，和潤坦言，2-3 月業績難免受一定程度的影響，預計未來中國將逐步端出消費刺激政策，可望帶動爆發式消費，也將配合當地政策增加產品和專案，力拚未來幾個月快速拉升中國的業績。

另一方面，和潤強調，資產品質上，台灣目前未受影響，中國地區在復工後加強應收帳款處理，「兩岸的資產品質均會回到疫情爆發前的水平」。

為整合集團汽車金融業務，和潤 3 月下旬完成入股和雲，取得 50.82% 股權，每月可挹注約 1 億元以上營收，未來和潤將透過與 iRent 結合，進一步打造全方位融資與行動服務事業。

和潤說明，目前和雲擁有定點式租車數約 2000 多台，若加上隨租隨停的汽機車共約 6000 餘台，今年以來大眾交通運輸受疫情衝擊，反而使 irent 需求提高。