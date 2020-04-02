〈Q1財報搶先看〉淡季+價格回升有限 面板雙虎仍難擺脫虧損泥沼

面板業去年受價格、產業競爭影響，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 難逃虧損命運，雖然去年底面板報價逐步回升，但第 1 季是傳統淡季，加上肺炎 (COVID-19) 疫情影響，台廠獲部分轉單，但整體需求仍疲弱，雙虎第 1 季恐仍難擺脫虧損。

去年第 4 季中韓面板廠陸續減產關廠、貿易戰和緩，加上今年歐洲盃、東奧等運動賽事激勵，面板價格止跌緩步回升，業者原預期，面板價格可望季增 5%，出貨則因傳統淡季季減逾 1 成，但肺炎疫情打亂整體供需、價格變化。

肺炎疫情 1 月底在中國光電重鎮武漢爆發，相關封城禁令導致中國、韓國面板大廠生產時程遞延，不過台廠因產能集中台灣，當時外界認為友達、群創可望獲轉單，只是疫情擴散到歐美，東奧賽事延辦，面板需求急凍、價格漲勢收斂，為面板廠今年營運再添不確定性。

據市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 統計，2 月面板因中國疫情影響，平均漲幅一度達 3-5 美元，隨著 3 月中國供應鏈恢復、歐美疫情爆發影響廠商備貨需求，漲勢快速收斂，價格持平 2 月，預期 4 月價格將持平 3 月，部分尺寸則開始有下跌壓力。

今年業者原寄望東京奧運帶動換機潮，有助扭轉營運頹勢，但受疫情導致商機遞延、需求降溫，雖然台廠近年持續布局工控、車用等高附加價值產品，加上近期三星顯示器 (SDI) 宣布將全面退出 LCD 電視面板生產，雖有助供給端壓力緩解，但整體需求仍低迷，面板廠今年營運仍有挑戰。

友達、群創今年前 2 個月受疫情影響需求下，營收年減逾 2 成，其中友達前 2 月營收 331.79 億元、年減 21.59%，群創前 2 月營收 307.14 億元，年減 21.95%，3 月出貨雖可望回溫，但仍將較去年同期衰退。