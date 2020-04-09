工研院熱影像偵測技術助防疫 AI快速揪出體溫異常者

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒，工研院化科技力為防疫力，今 (9) 日發表「熱影像體溫異常偵測技術」，藉由非接觸式探測紅外線能量的方式，進行體溫檢測，具備 AI 人工智慧辨識、室內外皆宜、多人動態測量與易於快速布建四大特點，目前已陸續導入台北市及澎湖部分中小學內，以創新科技協助防疫超前部署。

根據世界衛生組織 (WHO) 2 月底所公布的報告顯示，新型肺炎的前十大患者症狀排行榜，有高達 87.9% 的人都曾出現發燒症狀，位居第一。工研院院長劉文雄表示，這項熱影像偵測技術，內建 AI 人臉辨識功能，可準確分辨受測對象是否體溫異常，非常適合應用在大量人員進出的場所進行體溫篩檢。

工研院副院長張培仁進一步指出，這項技術可直接鎖定人臉進行額溫偵測，不必擔心貓狗、公車、汽機車亂入，更不用擔心拿著熱食、熱咖啡卻被機器偵測到溫度過高發出警訊的不準確狀況。

此外，工研院以智慧化溫度補償技術，減少如光線、氣流或溼度等外在環境干擾，讓人員在戶外就可進行篩檢，改進現有紅外線體溫感測儀大多須裝在室內的限制。

張培仁表示，工研院也導入多人動態量測功能，可同時間透過臉部辨識量測鏡頭 1-3 公尺範圍內的所有民眾，讓人流快速通關。為了更有效率的量測體溫，工研院採用價格較平實的感測晶片，搭配演算法校正每一顆成色顯像，結合物聯網還可連結手機控制後台，不必專業人員也能輕易操作，非常適合快速布建在校園或企業等大量應用需求。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳指出，今年 3 月熱影像偵測技術開始導入場域驗證，分別與經濟部與台北市教育局合作，在北市碧湖國小、中崙高中進行體溫量測，4 月起也將擴大範圍與澎湖縣教育處合作。未來將加深布建的普遍性，與國內廠商合作量產開發，普及化產業應用。