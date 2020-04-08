〈崇友法說〉中國零組件供給正常 疫情衝擊小 全年營收目標維持成長3-5%

電梯大廠崇友 (4506-TW) 今 (8) 日舉辦線上法說，經理林鴻鵬表示，雖然年初受疫情影響，且公司 3-4 成主要零組件來自中國，所幸當地復工率已恢復正常，疫情衝擊營運小，加上旗下汰舊換新、維修保養及新梯三大業務穩定成長，今年全年營收目標仍維持年增 3-5%。

林鴻鵬指出，今年初新冠肺炎爆發時，確實擔憂上游供應問題，且公司約有 4 成關鍵零部件來自中國，所幸配套廠商集中在蘇州、杭州及廣東，在疫情延燒時，可供應零組件，對營運衝擊較低。

大型案件方面，林鴻鵬表示，雖然第 1 季大型案件營收僅 1 億元左右，營收貢獻相對低，不過預期台大醫院、中國醫藥大學等大型建案從第 2 季起陸續完工認列，法人估，全年營收大型建案貢獻上看 8 億元。

據統計，全台電梯數超過 23 萬台，其中 5 成以上的電梯需進行汰舊換新，崇友旗下品牌需汰舊換新的電梯數約 1.11 萬台，林鴻鵬指出，目前除接自家品牌外，也陸續接獲其他廠牌電梯的汰舊換新業務，以崇友每年約有 2000 台汰舊換新電梯來看，可望成為未來 5 年營運動能之一。

維修保養方面，林鴻鵬表示，內政部規定，15 年以上的電梯，維修保養次數從每年 1 次，增加至每年 2 次，看好政府對於電梯法規趨於嚴謹，目前崇友每年維修保養的電梯數為 1500-1800 台，將有助維持穩定的現金流。