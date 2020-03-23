崇友去年每股賺3.84元 擬配息2.7元 殖利率逾5%

電梯大廠崇友 (4506-TW) 今 (23) 日公布去年財報，去年第 4 季稅後純益 1.57 億元，季增 1.29%、年減 0.6%，每股純益 0.89 元；去年純益 6.79 億元，年增 5.7%，每股純益 3.84 元。董事會決議，擬配發現金股利 2.7 元，以今日收盤價 53.5 元計算，殖利率達 5.05%。

崇友去年第 4 季營收 11.53 億元，季增 18.62%、年減 2.12%；毛利率 25.24%，季減 7.67 個百分點、年減 0.53 個百分點；營利率 15.7%，季減 3.62 個百分點、年增 0.16 個百分點；稅後純益 1.57 億元，季增 1.29%、年減 0.6%，每股純益 0.89 元。

崇友去年營收 42.80 億元，年增 0.7%；毛利率 30.1%，年增 0.53 個百分點；營利率 18.63%，年減 0.59 個百分點；稅後純益 6.79 億元，年增 5.7%，每股純益 3.84 元。

崇友表示，去年汰舊換新業務完工台數超過 400 台，營收比重也從 16.91% 攀升至 18.19%，另外，中高端電梯品牌「堅尼西斯」，因搭載群眾、無人辨識系統，帶動去年品牌營收比重達 10%。

展望後市，崇友指出，旗下客戶中，約有 1 萬台使用已超過 20 年以上的老舊電梯，需更換新梯，有助提升今年接單；維修保養業務則維持每年 15-20% 的年成長率。