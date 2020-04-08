〈群益觀點〉如果台灣是防堵新冠的模範生，那麼韓國就是救火隊隊長

先看幾個關鍵數據作一下比較，就會知道川普為什麼在防堵新冠肺炎疫情擴散的此時，會找上韓國幫忙。

韓國截至目前為止，檢測數量達 27.4 萬人次，確診人數累積 8,300 人，檢驗確診率 3%，可能是因為有 MERS 的慘痛經歷，韓國只花了五天的時間，一天檢測量達到近 5,000 份，又花了 5 天的時間，一天檢測量達近萬人次，此舉圈住了確診病患，並予以管理，經過擴大採檢，達到有效控制的目的。由於近期新冠肺炎的傳染管道來自歐美等國，韓國每日採檢量維持在萬份以上，直到最近歐洲情勢略緩和，確診率明顯下降，每日採檢量才降回近 5,000 份。

從各國的檢測數據來比較，韓國每百萬人檢測超過 5,000 人；反觀美國，不論是因為防疫慢半拍或者是因美國的醫療制度－看病太貴造成檢測較慢，目前美國統計數據每百萬人只有檢測 100 人左右；連之前疫情相對嚴峻的義大利，每百萬人檢測也超過 2,000 人，但卻是到疫情蔓延至不可收拾的地步才開始加強檢測，由此可見，第一時間滅火所採取的全面性檢測有多重要。

觀察目前美國的數據，截至 4 月 7 日為止，檢測數量超過二百萬份，確診為 39 萬人次，確認率高達了 19.1%，而這數字還在創新高中，難怪川普說未來兩週新冠肺炎確診病例將會激增。川普終於知道問題的嚴重性，必須採用擴大採檢的方式來防堵疫情擴散，4 月 7 日的採檢數達 15 萬份；最近仍需要密切觀察美國的採檢數據，並視川普是否要認真與新冠病毒正面對決。

要是美國未來一段時間不是因為擴大採檢的方式，而確診數大幅增加，光是以美國現在檢測為陽性的比率高達近二成來研判，這歹誌，恐怕就大條囉！

註：4 月 5 日美國單日新增確診數出現下滑，被市場解讀為美國疫情高峰不遠，但實際上從數據來看，似乎只是比較基期改變的關係，在月 4 日檢測份數暴增至 22.7 萬新高，4 月 5 日檢測數又掉到 13.7 萬份。

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