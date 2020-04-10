〈群益期貨〉金融又轉強，再度發出警訊，感覺又毛毛的…

美國聯準會（Fed）主席鮑威爾又推出 2.3 兆美元的新一輪刺激方案，再次激勵美股走強，這一波比誰財大氣粗的「撒幣行情」正進行中。4 月 4 日初請失業救濟金申請人數經季節調整後為 661 萬人，累計三週達 1,680 萬人；由於更多州政府下令居民待在家裡，經濟活動停擺，預計未來幾週申領人數仍將居高不下。鮑威爾表示聯準會的行動源自於「放款的權力，而不是支出的權力」，為受害的廠商或個人提供財務援助的關鍵任務，在刺激方案中是屬於財政政策的範疇，他更表示只有在民間市場與機構能再度發揮關鍵功能，Fed 緊急工具才會退場。

新一輪的寬鬆政策包括直接購買各州及城市的短期債券，總金額上看 5,000 億美元，另外最高可購買 6,000 億美元的中小企業貸款計劃，被市場形容是「聯準會購進垃圾債」，原本是金融業直接承擔的風險，等同多了聯準會的擔保，金融股順利將風險或爛頭寸無形中轉移。除此之外，近日股債同漲、股金同漲的走勢反應流動性轉強，也降低了金融風險，可以說是這幾天金融股上漲的背景。

但是，每每看到金融主動轉強，電子相對轉弱時，很少有好事發生，就算 Fed 擔保降低了金融風險，但企業仍深深受困於疫情的影響之中，週四（4/9）領頭羊費城半導體轉弱，就反應出追價信心減弱的訊息（強轉弱，弱轉強）。

週五（4/10）美國市場因耶穌受難日休市，進入了長週末，免費篩檢的檢測數據可能會快速上升，這恐怕也將證實川普所言，兩週內確診病例會激增的說法。但美國有一半以上的成年人表示，就算真的生病，他們寧願選擇延後就醫或甚至於不願就醫，就是會擔心鉅額的醫療費用。

若套用柯文哲防疫紓困策略「止血、輸血及開刀」三部曲的說法，美國如果全面性進行免費檢測，是有機會做到「止血」，但現在只是剛起步，需要檢疫的藍領階層或沒有良好保險的美國人在擔憂可能無法負擔數千美元的治療費用而選擇延遲就醫的逃避心態之下，對於防堵疫情擴散，「輸血」及「開刀」(治療) 可說是更難過的關卡，這應該也是確診率居高不下的重要原因。

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