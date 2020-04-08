東貝董座與發言人涉嫌違反證交法 遭羈押禁見

LED 封裝廠東貝 (2499-TW) 上月以受肺炎疫情影響為由，向金管會申請去年財報展延申報，但遭金管會駁回，而在新北地檢署調查後發現，有數筆交易疑為循環虛偽交易，涉及財報不實、違反證交法，認定董事長吳慶輝及發言人暨財務處協理翁聰智涉嫌重大，兩人遭新北地方法院裁定羈押禁見。

東貝在 3 月 27 日董事會後，以受肺炎疫情衝擊，委任會計師人手不足，無法對中國 6 家子公司進行實地查核為由，向金管會申請展延去年財報延後至 4 月 30 日公告，同時公告去年自結四大表。

而東貝因未洽得新任會計師，無法檢送會計師意見函，不過，主管機關認為，延遲申報財報非全然受疫情不可抗力因素影響，駁回東貝財報展延請求，也因財報難產，東貝從 4 月 1 日起遭暫停交易。

新北地檢署懷疑有不法情事，日前由企業犯罪專組多名檢察官，前往三重、新莊等相關公司及人員住處執行搜索，查扣相關帳冊等證物，從查扣資料中發現，東貝疑似有循環虛偽交易，且交代不清交易細節與金流，檢方認定吳慶輝與翁聰智涉嫌重大，且有串證可能，向法院聲請羈押禁見獲准。

東貝今日也公告，董事長吳慶輝及發言人暨財務處協理翁聰智遭新北地方政府裁定羈押禁見，預計召開臨時董事會，處理後續相關事宜，並表示，公司目前營運正常，不受影響。

而針對財報未能如期申報方面，金管會今日也要求東貝在 20 日內，重行公告申報去年財報，東貝表示，已啟動洽談接任會計師人選，待完成財報查核後，

將再補行申報公告。