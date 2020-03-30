東貝去年財報延至4/30公告 重申營運正常

LED 廠東貝 (2499-TW) 受到肺炎疫情影響，無法如期出具去年財報，董事會今 (30) 日決議將更換會計師，強調目前財務與營運狀況正常，將盡力在 4 月 30 日前，完成會計師簽證作業，並公告財報，請投資大眾不必過度擔心。

東貝轉投資 100% 中國揚州峻茂、峻興等 6 家子公司，受肺炎疫情影響，其分別位於中國江蘇省揚州市、蘇州市廠房及營業據點，從 2 月 24 號已獲得當地政府申請復工核准，並進行結帳作業。

不過，當地子公司依政府規定需居家隔離，導致人力不足，無法及時提供會計師查核所需資料，又因新任會計師事務所為首次查核東貝，受肺炎疫情影響，無法前往實地查核，加上取得資料不足，雙方無法就查核結果達成共識，鑑於公司未來營運發展及管理整體考量所需，擬另行接洽其他會計師事務所接手查核簽證工作。

東貝表示，將以最短時間內，完成新任會計師委任，並已在 27 日董事會後，向金管會申請展延去年財報，延後至 4 月 30 日公告，同時公告去年自結四大表，惟因尚未洽得新任會計師，無法檢送會計師意見函，目前尚待證期局審查核准中。

東貝已公布去年財報自結數，全年稅後虧損 10 億元，較 2018 年轉虧，每股虧損 2.2 元。