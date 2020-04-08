IC設計Q1營收多家改寫同期高 瑞昱年增24.01%登成長王

本周多家 IC 設計公布 3 月營收，受惠客戶端復工帶動，大廠如聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、矽創 (8016-TW) 等，營收皆顯著回升，第 1 季均創同期新高，其中，瑞昱受惠三大產品線持續成長，首季營收 159.29 億元，年增 24.01%，優於聯詠的 13.01%、矽創的 22.52%，登首季營收年增王。

聯詠、矽創受惠 5G 手機拉貨強勁，驅動 IC、感測器出貨維持高檔，聯詠更因大面板景氣回溫，SoC、驅動 IC 出貨較去年第 4 季成長，季營收創下歷史新高。

瑞昱 3 月營收 54.3 億元，月增 6.32%，年增 20.82%，累計第 1 季營收 159.28 億元，季減 4.54%，年增 24.01%；受惠中國供應鏈復工，工作天數增加，瑞昱 3 月營收較 2 月回溫，且連 8 個月站穩 50 億元大關，帶動第 1 季營收改寫同期高。

瑞昱先前指出，首季並未感受訂單變化，營運樂觀看，且預計在藍芽、WiFi、電視等三大產品線持續成長下，全年成長態勢不變。

展望第 2 季，隨著疫情持續延燒，筆電需求激增，瑞昱電腦週邊 IC 包括音效、攝影機控制與 USB HUB 等，均感受拉貨力道加大，第 2 季出貨可望優於首季，加上電視、TWS(真無線藍芽耳機) 產品線挹注，法人估，第 2 季營收可望季增 3 至 5%。