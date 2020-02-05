〈瑞昱法說〉三大產品線持續成長 今年營運正向看 Q1審慎樂觀

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日舉辦法說會，針對武漢肺炎疫情，發言人黃依瑋指出，目前尚未感受訂單變化，首季營運審慎樂觀看，且預計藍芽、WiFi、電視等三大產品線將持續成長，全年營運正向看。

黃依瑋認為，今年除三大產品線持續成長，另外 IoT、IP Cam 等也維持不錯的成長動能，全年成長態勢不變。

黃依瑋指出，真無線藍芽耳機 (TWS) 市場今年至少有 2 億副以上，依據去年 1.2 億副推算，年增 67%，且 ANC 技術含量高，瑞昱晶片單價可望達 2 美元以上，終端產品將在上半年陸續問世。

電視晶片方面，黃依瑋認為，今年有兩場大型運動賽事包括東京奧運、歐洲足球盃等，各品牌業者將加快採用高解析度面板，推升 4K 滲透率，去年約 5 成，估今年可達 55%，不過 8K 相對保守，估今年全球 8K 電視出貨量不到 100 萬台。

WiFi 方面，黃依瑋表示，今年 11ac 將持續取代 11n，訂單能見度高，至於 11ax，今年將推 R1 產品，R2 產品在明年初推出，不過今年出貨仍小，估今年 11ax 滲透率不到 1 成。

另外，IoT 部分，隨著 5G 開始商轉，除原有家電裝置外，語音、影像等需求也將帶動相關連接裝置數量增加。

車用乙太網路方面，去年因有訂單遞延，今年業績將優於去年，但相對整體營運規模仍無法顯著貢獻，估 2022 年才會明顯放量。