居家防疫股：旺宏、原相、茂林-KY，展開中級漲勢

清明連假結束，疫情指揮中心就發送國家級警告，針對 11 個人潮密集的風景區，包含：阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮以及屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

疫情指揮中心為避免疫情擴大，對曾出入熱門旅遊景點、人潮擁擠的地方活動的民眾，呼籲必要實施 14 天的自主健康管理，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班，有症狀禁上班上學。面對大陣仗嚴格的防疫關口，在家辦公、遠距教學、 宅經濟已成為新的趨勢，這場防疫之戰，改變人類的社交、辦公行為，相關個股將成為未來盤面上的當紅炸子雞，紅不讓的走勢，可望驅動並維持中長線的上漲。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，防疫之戰，將延續至四、五、六月份，對於人類社交行為改變之後的受惠族群，將成為一股趨勢。我在之前曾講過的居家辦公防疫概念股中的筆電 (NB)、雲端伺服器等類股，如廣達 (2382-TW)、微星 (2377-TW)、鈺太 (6679-TW)，這一波谷底大翻身，老牌 NB 族群因這次新冠肺炎疫情，股價就像活過來一樣。廣達、微星、鈺太這一波股價由底部反彈分別為 26％、32％、67％，籌碼較集中的鈺太此波反彈幅度更高達七成，未來有機會走回升行情。

除此之外，居家辦公防疫股大盤點， 在人類社交辦公行為改變後，盤點三檔未來有機會勝出。

原相 (3227-TW)2020 年各產品線都穩定成長，全球受到疫情衝擊，宅經濟發酵，有利遊戲機、電競滑鼠等需求，加上任天堂 Switch 也已經和大陸騰訊合作，自 2019 年第四季開賣，帶動銷售表現。儘管短線會受到新冠疫情影響，但在市場整體需求仍存在下，2020 年營運仍樂觀看待。前一波受疫情衝擊而被誤殺，股價重挫近腰斬，週一 (4/6) 股價收漲停 156.5 元，一口氣站上月線，週二 (4/7) 大漲近 5％，兩天就漲 15％，超跌後有超額利潤。

旺宏 (2337-TW) 去年合併營收 349.95 億元，平均毛利率 27.5％，歸屬母公司稅後淨利 30.12 億元，每股淨利 1.64 元，符合市場預期。旺宏配發 1.2 元現金股利，股息配發率達 73％，以旺宏周二 (4/7) 日股價拉上漲停收盤 29.45 元計算，現金殖利率約達 4.07％，來到合理投資價位。

旺宏第一季營運不淡，受惠於任天堂遊戲機銷售暢旺，帶動唯讀記憶體（ROM）出貨維持高檔，以及 NOR Flash 及 SLC NAND Flash 在物聯網及車用電子等市場銷售穩定。旺宏在前兩月淪為外資提款機，外資賣超近 20 萬張，四月初投信已小買超拉開股價彈升的序幕，股價短線低點已過。

至於相關的筆電、平板相關零組件廠，也是受惠供應鏈之一。茂林 - KY(4935-TW) 因 2019 年蘋果推出 16 吋 MacBook Pro，鍵盤重回剪刀腳設計，茂林 - KY 也重回蘋果供應鏈的懷抱。2020 年所有 MacBook 鍵盤由過去的蝴蝶腳將改為剪刀腳設計。茂林 - KY 供貨產品從 MacBook 延伸到 iPad 選配鍵盤，也正搭上此波疫情受惠，挹注 2020 年茂林 - KY 的成長動能。

茂林 - KY 前兩月出貨表現不如預期，預估茂林第一季營收相比前一季大約衰退 20％以上，不過，第一季遞延的訂單也將趕在第二季出貨，三月營運將走揚，前兩月的遞延訂單可望於三月回溫。

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