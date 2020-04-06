三大法人同步買超38億元 外資加碼代工五哥、大砍友達

台股今 (6) 日終場大漲 155.11 點，收今日最高 9818.74 點，三大法人連假後同步買超，合計買超 38.01 億元，外資鎖定代工五哥、賣超友達，總計買超 22.11 億元，而投信、自營商則分別買超 5.95、9.95 億元。

期貨方面，外資減碼多單 4965 口，多單未平倉口數 46152 口，投信減碼 1082 口空單，空單未平倉口數來到 32493 口，自營商則加碼 843 口多單，合計多單未平倉口數達 3900 口。

外資今日大買代工五哥，其中買超英業達 9380 張居冠，廣達也有 6292 張，仁寶、緯創、和碩則分別買超 4609 張、4343 張、4009 張。

外資其他買超標的還包括，聯電 8782 張，開發金 6582 張、大同 5755 張、統一 4778 張、台積電 4555 張。

外資今日賣超仍以面板股為主，賣超最多友達 28502 張，其次中信金 13331 張、鴻海 10248 張，彩晶 9462 張、寶成 9253 張、欣興 8727 張，依序為旺宏、瑞儀、京元電、富邦金。

投信則獨鍾面板雙虎，買超群創 10300 張、友達 8864 張，分居買超一二名，其次裕隆 3268 張、華通 1739 張、廣達 1468 張、中信金 1097 張，其次依序為華新、宏碁、晶電、台積電；前十大賣超，玉山金 2352 張居冠、國產 1955 張，其他依序為泰鼎 - KY、神達、緯創、南電、正隆、嘉晶、台郡、台積電。

法人表示，疫情持續延燒，短期仍干擾台股走勢，觀察外資動向，開始布局具有題材個股，如受惠雲端會議、線上教學推升筆電、平板需求的代工大廠、半導體指標股等，但國際疫情變化仍大，投資人短線宜保守操作，先關注上市櫃公司 3 月營收公布、第 2 季展望。