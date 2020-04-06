泰昇-KY3月與首季營收雙創同期新高 獲利可望同步拉升

泰昇 - KY(8480-TW) 今 (6) 日公布 3 月營收 1.8 億元，年增 5%，月增 2.53%；首季累計營收 4.99 億元，季減 10.16%，年增 8.12%，其中 3 月及首季營收，雙創歷年同期新高。泰昇主管指出，獲利表現上，今年第 1 季毛利率將高於去年同期，整季獲利成長將優於營收增幅。

而展望第 2 季，泰昇審慎樂觀，營收、獲利以雙位數成長為目標。

在疫情影響全球產業的情況下，泰昇財務結構良好，對供應鏈管理及市場充分掌握，並趁勢推出抗菌、消毒之新產品，除創造商機，對消費者防範疫情及提升公共衛生也做出貢獻。

泰昇指出，公司正準備包括海外通路商、海外不織布廠等購併計畫，預計今年下半年展開，有助泰昇垂直整合。

泰昇主管指出，由於全球製作防疫口罩用不織布需求大增，推升高分子吸收體表材用不織布報價上漲約 10%，泰昇目前正評估，第 2 季調漲售價的可能。

泰昇主要在中南半島從事紙尿褲、婦女衛生棉及成人復建褲等產品生產銷售，全球因製作防疫口罩用不織布需求急速拉升，不織布報價上漲 10%，泰昇目前手中仍有原採購不織布表材可以使用。

泰昇去年營收、獲利雙創高，每股純益為 8.79 元，擬配發每股 6.2 元現金股利。