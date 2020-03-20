信邦去年EPS 7.47元 擬配息5.6元均創新高

連接器及線束廠信邦 (3023-TW) 今 (20) 日公告去年稅後純益 17.19 億元，年增 21.6 %，每股純益 7.47 元，擬配息 5.6 元，均為歷年新高；展望今年，信邦表示，疫情帶動醫療、電商設備等需求增加，可望支撐營收雙位數成長。

信邦去年營收 156.445 億元，年增 14.3%、毛利 25.66%，年增 0.6 個百分點、營益率 10.58%，年增 0.15 個百分點、稅後純益 17.19 億元，年增 21.6 %，每股純益 7.47 元。

信邦去年受惠業務持續擴張，營收獲利同步攀升至歷年新高，公司擬配息 5.6 元，也為歷年最佳，配發率約 75%，若以今日收盤價 101 元計算，殖利率約 5.5%。

展望今年，信邦表示，仍以高附加價值的連接線模組整合為發展方向，雖然有肺炎疫情的影響，但中國各工廠 3 月的產能已回復到正常狀態，且疫情導致斷層掃描設備及呼吸機的需求大幅增加，目前也是中國及國際醫療設備大廠的主要供應商。

另外，信邦也是國際知名電商設備公司的主要供營商，各國加強防疫措施下，在線消費、電子商務交易量也逆勢成長，對於倉儲、搬運及物流等設備自動化建置的需求增加，公司看好，可望帶動營收在疫情逆風下持續追求二位數的成長。