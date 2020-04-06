【群益投顧】大盤溫和放量攻上9800點投信鎖碼股漲勢強勁

一、盤勢分析

台股今 (6) 開高 44.12 點，盤中隨台積電等電子權值股以及塑化、水泥類股買盤點火推升指數逐步墊高，終場加權指數上漲 155.11 點，成交量 1497.89 億元。

盤面上以伺服器、網通、PCB、記憶體、光學鏡頭、面板與防疫概念股走勢表現相對強勁。

二、盤勢預估

今天台股溫和放量站上 9，800 點，惟技術面因下彎的月線已跌破萬點關卡，上檔解套賣壓沉重，預估近期大盤將維持區間震盪走勢，指數上下檔分別以月線 9，856 點與 12MA 的 9，434 點作為台股短線的多空強弱分水嶺。

操作策略中，由於近期題材面著重在 5G 基建、遠程視訊和高殖利率概念股，另時序已跨過投信首季作帳後的第 2 個季度，短線選股上可將焦點放在投信近日加碼的標的，並暫時觀望外資與投信對作的個股。操作建議上，部分中小型類股因題材面或業績亮眼，股價壓回時可進場逢低佈局，並嚴控整體的持股水位。

因全球疫情未見降溫跡象，各國逐步採取更加嚴格的防疫隔離措施，提升體溫量測等用品需求成長。測溫槍 MCU 晶片廠紘康 (6457)2 月累積營收年增 23.61%，隨 3 月份客戶急單增至 1，300 萬顆，訂單能見度已至 7 月，上半年營運將隨客戶拉貨積極，推升業績表現持續攀高。泰博 (4736) 2 月累積營收年增 15.26%，在 4 月外銷解禁後，額溫槍出貨將維持成長態勢，加上主力產品血糖劑訂單穩健，營運動能有望續揚。

伺服器類股中，華擎 (3515) 去年營收創下新高，2 月累積營收年增 33.02%，華擎在調整伺服器業務的營收比重後，今年隨歐美客戶追加訂單，加上桌機、顯示卡、主機板等五大產品線營運穩健，營運展望樂觀，帶動今日股價攻上漲停。連接器廠凡甲 (3526) 因居家隔離工作的數量增加，提升雲端資料中心的需求成長，其中凡甲的伺服器、NB 產品營收佔比分別為 50% 與 35%，加上客戶多為國際品牌大廠，因客戶拉貨積極，整體營運正向看待。

個股焦點中，智邦 (2345) 於 2019 年 EPS8.91 元成為網通類股獲利王，全年毛利率、營業利益率與稅前純益率皆較前一年度明顯成長，智邦受惠於伺服器資料中心需求增加挹注營運動能，下半年 400G 交換器出貨將逐步放量，營運表現將維持高檔。由於智邦擬配發現金股利 6.2 元，以目前股價計算現金殖利率約 3.5%，提供股價下檔的支撐力道。

三、強勢股

電子：

紘康 (6457)、華擎 (3515)、宇峻 (3546)、智邦 (2345)、優群 (3217)。

非電：

恆大 (1325)、康那香 (9919)、南六 (6504)、毛寶 (1732)、神隆 (1789)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據