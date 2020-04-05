把跨國上課當演唱會辦！資策會22人團隊「出口」遠距授課 泰國600人搶報名

文 / 黃亞琪

雲工作、雲上班，在此時此刻，不再只是數位語言，而成了時代下的真實。一場新冠肺炎疫情，竟然「逼」出了台灣遠距實戰模式輸出海外實力。

對於資策會數位教育研究所所長蔡義昌來說，他原來一年日常工作，超過 20 趟海外出差的商旅規畫，因為新冠肺炎蔓延全球，幾乎全都終止，但他卻將這個「靜止」轉化成為蓄勢待發的能量。

「全球活動都停了，可是 KPI（關鍵績效指標）還是要達成，就得幫助這些『停滯』狀態的員工，想辦法突圍。」蔡義昌手上拿著前一天向董事會報告的簡報，一邊對著我們說明，他是如何將「暫停鍵」反轉為「enter 鍵」。

這個「enter 鍵」，就是今年本來就要推動的台灣 AI 課程人才培育計畫。他帶著 22 人作戰小組，運用直播方式，將課程節目化、遠端輸出到泰國，讓在職者能線上即時上課、即時實作。

本來，數位教育研究所計畫直接在當地開課，但疫情阻止了人的移動，決定改成遠距教學。結果大出意外，本來預計 3/26 日首次實體開班 30 小時的 AI 課程，人數限 30 人；改為線上教學後，足足吸引 600 多人報名上課，其中不乏當地頂尖學府朱拉隆功大學教授，以及當地台商高階主管、工程師。

關卡一：海外傳輸折損五成 花上億元打造自家平台

這套跨國教學節目化的模式大大成功，吸引泰國鄰近的菲律賓、越南和印尼主動前來洽談，台灣科技大學企管系也來取經，打算與數位教育研究所合作，複製教學課程，提供校方約千位的外籍生。未來，還將視情況開放給台大、台師大外籍生一起修課。

其實，直播共學行之有年，但跨國直播教學，卻是難上加難，沒想到這次疫情，反而讓資策會數位教育能夠克服難題，讓跨國直播真正落實又落地。

故事要從年後開工、2 月的第一個星期說起。當時新冠肺炎疫情讓正準備開工的台灣企業人仰馬翻，那時人在泰國曼谷洽談「台泰 AI 學院」（簡稱 TTAIC）實體授課計畫的蔡義昌，在餐廳吃飯時，聽到兩位中國口音婦女交談疫情，立刻警覺到，「應該不可能在當地開班授課了！」他腦袋開始飛轉著克服之道。

一場知識線上直播跨國搶灘的闖關部署，就這樣展開！

首先面臨的關卡，就是傳輸折損率的課題。由於採全英文授課，語言溝通的落差，可能削弱傳遞的完整度，透過網路線，容易因斷斷續續訊號干擾。此外，學員端也有個別接收程度的差異，每個效果遞減為八成，「0.8×0.8×0.8=0.512，純跨國線上課程傳遞的效益，僅剩一半。」蔡義昌解釋。

這時候就是考驗眾人能耐的時刻了。同仁們思考，「如果能把授課變成一場演唱會去規畫呢？」蔡義昌表示，就這麼確定了讓跨國課程有互動又有趣的方向，執行方式也跟著改變，參與案子的 22 位同仁，職能和腦袋也要變。

為了克服內容傳輸折損率問題，早在兩年前就架設的自家學習平台 CoreLab，陸續斥資上億元強化傳輸品質。

「我們將頻寬連接到美國雲端，學員在泰國可以運算，一次實作上課，費用成本就要 7 萬元（新台幣），還不包括十二位老師超過百萬元薪酬，和 22 位小組成員的加班費用。」蔡義昌不諱言，首堂周六課程就因為當地上網人比平日多，畫面一度從高清變成標準的模糊情況。

來源：《今周刊》 第 1215 期

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