遭指舉債持股永豐金 元太澄清：與事實不符

針對雜誌報導，電子紙大廠元太 (8069-TW) 舉債持股永豐金 (2890-TW)，對此元太發布重訊澄清，公司目前現金及理財投資資產達 170 億元，且投資永豐金股票多年，估有超過 2 億元的潛在資本利得，報導所述與事實完全不符。

元太表示，2016 年就已淡出面板製造事業，並轉型電子紙研發製造廠商，公司經營穩健，且 8 年來連續獲利、穩定成長，去年稅後純益達 30.8 億元、每股純益 2.72 元，皆創下新高。

元太表示，公司現金及理財投資資產達 170 億元，因營運需求，向金融機構借款 51 億元，但公司借款屬適當理財投資，投資目的為股東創造最大利潤。

針對雜誌報導內容，元太指出，長期投資永豐金股票多年，是核心財務性投資，投資至今累計獲配股利達 5.8 億元，預計今年可再獲配約 2.4 億元現金股利，累計現金股利將達 8.2 億，殖利率可達約 6.78%，若以 1 日收盤價 11 元計算，尚有超過 2 億潛在資本利得，報導所述與事實完全不符。

元太表示，雜誌報導僅引用公司部份財報數字，即自行臆測推斷，未經詳實查證及平衡報導，有失公允，損及公司形象及信譽，也造成投資股東錯誤印象，公司深感遺憾，並將保留相關法律追訴權。