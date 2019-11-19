宣德明年毛利率看增 將跨入系統組裝領域

立訊旗下連接器廠宣德 (5457-TW) 今 (19) 日召開法說會，董事長蔡鎮隆表示，明年在新產品學習曲線成熟下，預計毛利率可望較今年好轉，而宣德也將跨入系統組裝領域，會從 Docking Station 以及 Dongle 組裝業務切入。

蔡鎮隆指出，第 3 季稅後純益雖然年增逾 3 成，但相較營收年增翻倍相比，成長幅度的確沒跟上，是因為第 3 季新產品推出，學習曲線尚未成熟，影響毛利率，但近期已經量產的產品，良率都逐漸好轉，均有助第 4 季及明年的毛利率走勢。

宣德第 3 季業外提列 2017 年清算東莞舊廠的投資損失約 4500 萬元，加上提列一些閒置、損失的設備 3000 萬元，財務長莊月通認為，在有獲利的情況下打呆，可望減輕明年認列的壓力，改善獲利。

法人關注立訊為 AirPods Pro 的組裝廠，宣德可望間接受惠，對此，蔡鎮隆坦言，機構件、聲學元件通過美系客戶認證後，也供應給立訊進行組裝。

展望未來營運策略，蔡鎮隆透露，將朝向系統組裝發展，初期會先從 Docking Station 以及 Dongle 組裝切入；據了解，目前宣德在東莞、桃園都有 SMT 產線，共 4 條，明年將持續擴增，會先從測試包裝 (FATP) 開始，中長期則會導入自動化設備。

在新品、新應用方面，蔡鎮隆透露，Type-C 除了持續拓展消費性應用外，也會延伸至工業應用，未來將發展防水類的產品，此外，機構件、模組等也會朝向網通、醫療產品做布局。