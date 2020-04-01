〈東元防堵寶佳〉大文配翻版 東元擁三大誘因吸引寶佳集團積極插旗

寶佳集團去年開始，持續買進東元電機 (1504-TW) 股票，躍升成單一最大股東，市場推測，東元擁有雄厚土地資產、帳上又有近 200 億元的現金，加上明年即將董事改選，三大原因讓寶佳有意入主插旗，而東元今日正式公告，將啟動私募尋找策略夥伴入股，藉膨脹股本稀釋寶佳股權意圖相當明確，可謂是半導體通路「大文配」的另一翻版。

東元在全台有超過 4 萬坪土地，包括北市原有的松江大樓、南港營運總部，另外淡水、新莊、五股、中壢、觀音及湖口等均有廠房，土地、廠房資產價值上看百億元。

其中，最受矚目的新莊舊廠，就位於捷運新莊線頭前庄站附近，原預計向新北市府申請變更成住商綜合區，但因程序繁瑣改以工業區立體化方式開發，並將分為科技廠區與商業辦公大樓等 2 大區域。

寶佳近年推案不手軟，光去年推案量就逼近 800 億元，奪下北台灣十大建商排行榜之首，推案重心包括土地存貨量大的新興重劃區，新北與桃竹等重劃區，且近 10 年來，寶佳只有 2017 年讓出冠軍寶座，其餘年度全都順利稱霸。

據悉，寶佳集團曾向東元遞出橄欖枝，強調是看好東元的體質與潛力，且東元與寶佳建築本業可以資源互補，盼雙方能有合作空間。

東元不僅土地資產雄厚，帳上現金也相當豐厚，由於每季營運、現金流穩定，也成為寶佳計畫入主的原因之一。以東元公布去年財報來看，現金與約當現金就有 191.11 億元，創歷年之最，若回溯 5 年前，每年帳上現金約落在 130-170 億元。

業界認為，東元預計明年舉行董事改選，隨著寶佳集團持續大買股票增加持股，瞄準經營權的意圖明確，不過東元集團會長黃茂雄多次對外信心喊話，強調與公司派友好的企業持股超過 5 成，不認為東元有經營權變天的問題。

但顯然，隨著寶佳持股比重提升，東元也啟動動作反制，此次祭私募引策略夥伴入主，同時也公告否決寶佳提出的現金減資退還股東股款案，雙方對峙情形將逐步白熱化。