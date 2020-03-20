〈東元法說〉獲中國馬達大單 今年營收不看淡

東元 (1504-TW) 今 (20) 日舉行線上法說會，董事長邱純枝表示，雖然疫情擴大，不過東元全球產能已恢復正常營運軌道，不受疫情干擾，此外，近期油價下跌，中國石化業加速基礎建設，近期也獲取當地廠商大單，規模約千萬元人民幣，今年就會對營收產生貢獻，因此今年不會下修營運目標。

邱純枝指出，受疫情影響，中國廠延後至 2 月才開工，約花 2 周時間讓營運回歸正常，目前復工率已超過 9 成，台灣、越南廠區則不受疫情干擾，可彌補中國產能缺口，估本季營收與過往不會太大變動。

總經理連昭志表示，近期國際原油大跌，主要衝擊上游端獲利空間，對中、下游衝擊較低，此外，今年 3 月開始，中國石化業更積極布局相關基礎建設，帶動大、小馬達需求，近期就拿下馬達大單，可望挹注今年營收。

展望今年，邱純枝表示，由於疫情情勢嚴峻、外部充滿不確定性，但照目前手上訂單來看，加上東元布局的國家較多元、非集中單一地區，全年營收不看淡，也不會下調目標。

資產開發方面，葉文中表示，新莊廠以工業區立體化方式開發，預計分為科技廠區與商業辦公大樓等 2 大區域，其中科技廠區聚焦在生技、ICT、AI 等產業；另外既有的松江大樓，則預計以危險老舊建築物專案進行開發。