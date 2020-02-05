〈武漢肺炎疫情〉佐登受疫情影響 優惠活動延期 上半年營運有壓

美容連鎖集團佐登 - KY(4190-TW) 表示，中國爆發武漢肺炎疫情，導致中國門市延後復工，原定的促銷活動也暫延至 3 月，估 2 月集團營收將年減 1-2%，盼 2 月 10 日復工後、客戶逐漸回流，讓企業傷害降到最低，法人認為，儘管公司推出防疫相關產品，帶動台灣門市單日業績突破百萬元，但因佐登中國營收占比高，上半年業績仍有壓。

佐登去年第 4 季與中國醫美中心合作推出「會員客製落地計畫」，另集團也推出會員優惠美容課程等，佐登預期，中國 4 萬名會員，可免費做淨膚雷射，估至少有 1 萬名會員可轉換成醫美客戶，帶動顧客回訪率。

不過隨著武漢肺炎疫情擴大，佐登也取消相關優惠活動，目前計劃 3 月再重啟優惠活動，加上因門市復工時間延後、工作天數下滑，因此 2 月營收將比去年同期下滑。

佐登強調，台灣、馬來西亞營運不受武漢肺炎疫情影響，並推出抗菌濕紙巾、防疫精油等，門市單日業績衝至 150-200 萬元，盼能彌補中國營運缺口。

佐登日前公布自結，去年第 4 季營收 9 億元，季增 15.2%、年增 7.66%；稅後純益 1.73 億元，季增 96.6%、年增 20.98%，每股純益 2.96 元，寫單季新高；全年營收 32.43 億元，年增 4%；稅後純益 4.83 億元，每股純益 8.26 元，創歷史次高。