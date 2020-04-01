韓廠全面退出LCD市場 面板雙虎股價直奔漲停

南韓面板大廠三星顯示器 (SDI) 將全面退出 LCD 電視面板生產，加上首季平板面板價格可望上漲，漲幅約 5%，兩大利多激勵下，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 午盤前股價皆一度攻上漲停。
友達、群創早盤開高走高，分別攻上 6.97、5.75 元漲停價位，其中友達逾萬張委買高掛，表現相對大盤強勁，同族群彩晶 (6116-TW) 午盤前也受激勵，漲幅超過 9%。
三星顯示器昨發布公開信表示，將在年底退出 LCD 電視面板生產，轉攻量子點、OLED 等新一代顯示技術，LG Display 年初也宣布將關閉韓國國內 LCD 電視面板廠，象徵韓廠將全面退出 LCD 市場，市場認為，將讓 LCD 面板市場供需回穩，友達、群創可望受惠轉單。
另一方面，受到肺炎 (COVID-19) 疫情升溫，全球雲端會議、雲端教學需求暢旺，帶旺筆電、平板需求，連帶顯示器面板價格逆勢走揚，據統計，首季平板面板價格平均漲幅達 5% 以上。
未來隨著 LCD 面板市場成長有限，韓廠積極轉往投入量子點、OLED 市場，台廠則往 Mini LED、Mirco LED 技術發展，短期供需、價格壓力等問題可望緩解。