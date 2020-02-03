矽瑪去年獲利大增162% EPS 3.3元創9年新高

連接器業者矽瑪 (3511-TW) 今 (3) 日公告去年第 4 季及全年財報，受到業外影響，單季稅後純益 2984 萬元，季減 42%、年減 38.4%，每股純益 0.58 元；不過去年稅後純益 1.52 億元，年增 162%、每股純益 3.3 元，純益及每股純益雙雙來到 9 年新高。

矽瑪去年第 4 季營收 3.28 億元，季減 18.3%、年減 2.4%；毛利率 41.63%，季增 1.23 個百分點、年增 4.51 個百分點；營益率 17.35%，季減 1.25 個百分點、年增 2.36 個百分點；稅後純益 2984 萬元，季減 42%、年減 38.4%，每股純益 0.58 元。

矽瑪去年全年營收 13.55 億元，年增 14.7%、毛利率 39.39%，年增 11.05 個百分點、營益率 16.54%，年增 11.22 個百分點、稅後純益 1.52 億元，年增 162%、每股純益 3.3 元，來到 9 年新高。

矽瑪去年車用及工業等新產品進入收割期、穿戴裝置產品訂單強勁，產品組合改善，也推升營收及毛利率表現，雖然第 4 季受新台幣強升影響，業外匯損吃掉本業獲利，但全年獲利仍繳出近 9 年最佳。

展望今年，法人看好，矽瑪受惠美系客戶智慧穿戴裝置及智慧音箱、智慧家庭相關產品動能延續外，在車用方面，ELD(電子紀錄裝置) 受惠成為北美國家汽車標配，出貨可望升溫，OBD2(車載診斷矽統) 也打進歐系客戶，將陸續貢獻營運。

不過，矽瑪雖然去年獲利大增，但董事會決議不配發股利，同時宣布，將辦理私募現增 3 萬張，矽瑪表示，募得資金皆用於充實營運資金以因應未來業務成長之需求。