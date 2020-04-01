南山人壽去年獲利、資產雙創新高 保單策略奪三個第一

南山人壽今 (1) 日公告去 (2019) 年財報，去年合併稅後純益達 339 億元，資產總值約新台幣 4.9 兆元，雙創歷史新高，而去年推出的新商品，也繳出意外及健康險巿佔第一等「三個第一」的亮眼成績。

南山人壽去年合併稅後純益為新台幣 339 億元，創歷史新高。去年在經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，使去年獲利較前一年同期成長 28%。資產總額及股東權益持續成長，截至去年止，資產總值約新台幣 4.9 兆元，較 2018 年底成長 11%，也創新高；股東權益為新台幣 3681 億元，年成長 163%。

南山人壽去年合併新契約保費收入共新台幣 1671 億元，新契約保費以利變型商品貢獻最大，去年的保單策略，繳出「三個第一」的亮眼成績，包括：(一) 意外及健康險巿佔第一：在意外及健康險 (A&H) 新契約保費收入全年達新台幣 71 億元，市佔 18%；(二) 外溢保單件數第一，南山人壽也鼓勵國人注意自身健康管理，在外溢保單也有傲人成績，以全年度 2.6 萬件拿下件數第一，市佔 46%；(三) 長照險巿佔第一，去年南山人壽長照險新契約保費約新台幣 18 億元，市佔更高達 88%。展望今年，將持續提供保障型保單、理財型保單等多元化商品。

南山產物去年簽單保費收入達新台幣 53 億元，較 2018 年同期成長 22%，整體而言各險種均呈現成長趨勢，個人保險商品成長 23%、企業保險商品成長 18%。其中，以健康傷害保險成長 49% 最高，佔全公司業績比重最高的汽車保險亦成長 20%。