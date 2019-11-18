騰訊期待未來數個月內順利買下UMG 10%股權

外媒引述消息人士稱，騰訊在聯合潛在的投資方，計劃從法國媒體公司 Vivendi 買下全球音樂龍頭環球音樂 (Universal Music Group)10% 的股權，約 30 億歐元。騰訊目前已接洽包含高瓴資本、新加坡主權基金 GIC 在內的潛在投資人。

早在 8 月份 Vivendi 就已指出，騰訊計劃收購 UMG10% 股份。此外還可取得 1 年內繼續收購 UMG 10% 股權的權利。業內人士指稱，騰訊尋找戰略合作伴夥一同入股，有助於分擔騰訊購買 UMG 最高 20% 股份的成本和風險。

UMG 是全球最大的音樂集團，占全球音樂市場比重逾 25%，超過 SONY 音樂娛樂和華納音樂等兩位競爭者。

而 UMG 旗下擁有 Taylor Swift、Lady Gaga 等知名國際巨星。至於在華人樂壇，張學友、陳奕迅、孫燕姿等也均為 UMG 旗下的華語歌手。

國際巨星 Taylor Swift(圖片: AFP)

UMG 上半年營收成長 19%，為 Vivendi 貢獻 44% 的收入。此外，Vivendi 也計畫進一步向其他潛在合作夥伴出售 UMG 部份股權。

這家全球最大音樂集團的估值達 300 億歐元，意味著收購 10% 股份將花 30 億歐元。報導指出，騰訊正考慮舉債約 10 億歐元作為買下 UMG 的資金，至於剩下的 20 億歐元可能透過配股方式進行。

不過，雙方仍在談判中，因此尚未做出最終決定，只是騰訊目標是在未來幾個月內達成這筆收購案。

關於該消息，截至目前為止，騰訊沒有作出回應，高瓴資本、GIC 和 Vivendi 也均不予置評。

