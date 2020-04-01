長假前遇上周選結算 愚人節防莊家假動作

美股挑戰月線關前暫時止步，4 大指數依舊殺尾翻黑，台股也剛結束史上最悲情的 3 月。4 月一開始，就碰上清明長假，而且今天還有周選擇權結算，愚人節還是得提防莊家假動作。9600 點至 9700 點間成為今日短線多空肉搏激戰區，必須力守 9700 點之上，反彈行情才可望延續。關鍵點位 9677、9717 與 9783 點。

今日開盤如能在 9677 點之上，多頭仍有機會再拚站穩 9700 點，但必須收上 9717 點，9700 點才算收復。但是多方要維持反彈格局，光是收上 9717 還不夠，最好能夠連 9751、9783 點都過關，如要確認收復 9800 點，必須站穩 9822 點。但如 9677 點未能守穩，需提防回測 9636 與 9600 點整數關卡，9571 為 9600 點最後守護位置。續往下需提防回測 9548、9495 點，如 9450 點也未能挺住，須提防繼續下探 9400 與 9377 點，9377 點如未能守住，反彈將宣告結束，空方掌握控盤權。

台股在長假前又碰上周選擇權結算，前半場盤勢上演「雙巴」機率大增，留意尾盤莊家動作。不過國家隊今日則扮演守護盤勢的伏兵，可留意是否莊家壓盤過頭，國家隊再度出手。而國家隊是否出手的觀察指標， 仍在於電子權值股與金融傳產龍頭。台積電能否站穩五日線與十日線短均線，也將是台股指數反彈行情能否延續的重要指標。所幸清明長假前，不願留倉賣壓前 2 天已消化大半，今日整體成交量能只要不要再出現增量收黑，本波反彈行情是否延續的攤盤時間，都可望延後至下周。

在大環境不利多方的背景下，選股操作難度大增，如繼續維持反彈格局，多單以短線操作為主。清明長假後，可留意的題材包括 3 月業績陸續公布，3 月業績能創新高者，勢必吸引法人目光，但 3 月業績只要能夠回溫，且首季業績表現仍較去年同期成長者，都是相對績優生。另外清明長假後，融券強制回補潮也將登場，券資比較高，且技術面相對強勢的個股，短線也較有表現機會。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)