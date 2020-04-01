◆盤勢分析

1. 美國股市持續震盪打底，四大指數漲跌互見，收盤漲跌幅介於 - 2.25%~3.35%。其中科技股普遍拉回，美光、AMD、INTEL 跌幅超過 2%，台積電 ADR 小跌 0.04%；特斯拉上漲 4.36%。

2. 受美股強勢上漲帶動，台股早盤跳空低開，但因離清明長假僅剩一個交易日，市場追價意願薄弱，一度翻落至平盤。終場指數收在 9，708.06 點，漲幅 0.82%。

3.OTC 指數開高後震盪向下，尾盤收在 117.83 點，漲幅 0.31%。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：週二台股開高走低，收小十字紅 K 棒，守穩 9700 點大關之上。

(2) 量能：週二成交量為 1442.83 億元，台股即將面臨清明長假，預估成交量將維持 1200~1400 億元。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉開口擴大、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 65.49 億元；外資 - 57.07 億元、投信 + 16.39 億元、自營 - 24.81 億元。

5. 生技 (醫療) 股：新冠疫情歐美地區大爆發，老藥新用持續獲得市場資金關注，1760 寶齡富錦爆量上漲。

6.5G：大陸地區全面復工，並積極啟動 5G 基礎建設，帶動散熱、銅箔基板及 NB 零組件相關需求，6274 台燿、6213 聯茂、3324 雙鴻、6230 超眾、8046 南電、2368 金像電、3189 景碩等表現強勢。

7. 宅經濟：遠距辦公拉動 PC、NB 需求，OEM2356 英業達、2357 華碩尾盤爆量跳升；鍵盤 2387 精元、WIFI62379 瑞昱吸引市場資金。

8. 食品：1201 味全獲利創 9 年新高，早盤攻上漲停，帶動 1229 聯華、1227 佳格、1210 大成股價集體上漲；2727 王品公司大方送出股東會贈品 2200 元餐飲禮券，股價聞訊大漲。

9. 營建 (資產)：5522 遠雄宣布實施庫藏股與配發股利 3.5 元，開盤跳空大漲；9945 潤泰新營收與獲利飆出新高，董事會將派發現金與股票 6 元，股價強勢漲停。

10. 操作建議：現階段國際股市波動劇烈，台股短線急拉千點，加上即將面臨清明長假，市場交易恐將較為清淡，建議控制持股比重，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

11. 大廠追單立積 3 月營收戰新高：射頻 IC 廠 4968 立積受惠於華為、小米及歐美電信客戶不斷追單，帶動 WiFi6 及 WiFi5 的射頻前端模組 (FEM) 出貨量不斷上升。市場預估立積 3 月合併營收將有機會挑戰歷史新高，推動單季合併營收達到年增翻倍水準，繳出淡季不淡的成績單，且後續業績仍可望再度成長。

12.CIS 漲聲響起原相晶相光吃香：華為最新推出的 P40 系列智慧手機，最高規格配備了五鏡頭，且畫素最高支援到 5，000 萬，加上後續又有 OPPO、Vivo 及蘋果可望跟進高畫素、多鏡頭趨勢。評估由於 CIS 元件大廠加大高規格產能供給，因此中低階規格應用如安控、飛時測距 (ToF) 等 CIS 元件引發缺貨潮，傳出相關廠商已經再度調漲第二季報價達一成，3227 原相、3530 晶相光將可望因此受惠。