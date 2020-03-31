精英去年EPS 0.08元 連3年獲利 今年審慎樂觀

精英 (2331-TW) 今 (31) 日公布去年財報，稅後純益 4577.9 萬元，年增 124.3%，每股純益 0.08 元，雖然去年認列子公司賠償金，導致前 3 季虧損，但本業獲利持穩，去年是連續第三年獲利，展望今年，精英表示，今年不需再認列子員工經濟補償金，加上本業轉盈，對營運審慎樂觀。

精英去年第 4 季營收 71.94 億元，季增 0.91%、年減 12.22 %，毛利率 11.64%，季減 1.05 個百分點、年增 2.89 個百分點，營益率 3.36%，季減 0.12 個百分點、年增 3.62 個百分點；稅後純益 9248.9 萬元，季減 44.89%、年增 25.67%，每股純益 0.17 元。

精英去年累計營收 282.91 億元，年減 11%，毛利率 10.94%，年增 3.02 個百分點，營益率 0.05%，由前年轉盈，稅後純益 4577.9 萬元，年增 124.3%，每股純益 0.08 元。

展望今年，精英表示，2 月受疫情影響出貨，導致營收大幅下滑，但目前復工狀況已達季節性需求，加上遞延訂單陸續出貨，營運可望逐步好轉，訂單能見度可達 5 月，強調將彈性調整產能，配合客戶需求。

此外，精英 2018 年因應貿易戰布局泰國分散生產據點，目前占比仍不高，但精英表示，未來不排除會提高泰國廠區生產比重，以分散風險。