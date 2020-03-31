居家上班防疫股 廣達、微星、鈺太獲市場青睞？

新冠肺炎正在全球蔓延當中，歐美等國家目前仍與病毒對抗當中，由於各大國家祭出禁足令，使消費市場因此受到衝擊，但 PC、伺服器及雲端等市場反倒逆勢成長，原因就在於居家辦公、教學需求增加。

廣達 (2382-TW) 雲端伺服器業務今年預計持續雙位數成長，筆記型電腦銷量也因為居家需求而激增。廣達去年第四季雖然有 10 億元業外匯損，但因雲與端兩大產品出貨表現不錯，加上營收達到一定規模，而且客戶與產品組合與競爭對手不太一樣，使去年第四季獲利表現不俗。

廣達 3 月底公布 2019 年稅後純益達到 159.43 億元，年增 5.5％，是 2016 年以來的新高，EPS 達 4.14 元，優於 2018 年的 3.92 元；廣達擬配發現金股利 3.7 元，盈餘配發率 89％，結合目前 61.3 元的股價，殖利率接近 6.4％。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，疫情持續延燒下，持續發燒的還有宅經濟。

電子競技市場近年來不斷成長，其中，微星 (2377-TW) 是台灣最具代表性的電競品牌之一，產品包括並不限於電腦、滑鼠、鍵盤和其他電競相關產品。微星也積極推出新產品，新發的創作者筆電以佔整體出貨量的 2 成，未來佔比很可能比電競筆電更高。

微星在 2018 年開始布局創作者市場，按照內部規劃，電競產品將從創作者系列獨立出來，瞄準內容商機，未來將再進一步搶攻高階商務市場，2018 年創作者占比僅達 10％，去年已成長至 15～20％，近期更在疫情帶動下，相關產品賣到缺貨；預估創作者筆電成長快速已達到整體出貨量的 20％，將使得上半年毛利率回到正常水準，預計今年毛利表現將有所改善。微星於 3 月 29 日公布去年財報，全年合併營收 1,205 億元，年增 1.7％，稅後純益 55.87 億元，EPS 達 6.61 元。

受惠於疫情的還有麥克風廠鈺太 (6679-TW)，鈺太的 MEMS 麥克風 NB 應用，去年全球市占率約 3 成，今年要挑戰 4 成目標，即使目前有新冠肺炎疫情影響，但訂單仍持續增加。其中，除美系與台系大廠訂單，陸系大廠訂單亦從去年第三季末開始出貨，估計將持續放量，有機會於今年第二季躍居為最大的 NB 客戶，而第三季預期還有另外的美系與陸系廠商訂單將放量。

鈺太的數位 MEMS 麥克風 (D-MIC) 產品線去年出貨量約達 9,000 萬顆，其中絕大多數供應 NB 應用。今年 D-MIC 相關出貨量有機會達 1.2 億顆以上，至少能成長 3 成；去年鈺太 NB 應用占整體業績比重約為 5 成，今年有機會成長至 6 成。鈺太今年繼續衝刺在 NB 應用的市占率，由於新冠肺炎疫情延燒，導致在家工作的需求增加，估計鈺太今年全年業績有機會成長 2 成以上，約 17～18 億元，再創歷史新高，全年 EPS 有望達 7～8 元的水準。

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