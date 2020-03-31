材料- KY去年EPS 6.52元 訂單能見度已達5月 將積極擴產

材料 - KY (4763-TW) 擴產效益顯現，去年營收及獲利雙創高，每股純益 6.52 元，公司今 (31) 日召開法說會指出，訂單能見度已可看到 5 月，且需求仍持續強勁。材料 - KY 將在 4 月增加 1000 噸的絲束產能，並在 6、7 月增加 5000 噸的醋片產能，持續擴展營運動能。

材料 - KY 指出，新產能擴充完成後，絲束產能將增加約 8%，醋片產能增加約 25%，預期絲束銷售價格今年將提高 2-3%，且主要原物料木漿及醋酐的價格預期可穩定在 2019 年水準以下，材料 - KY 更簽訂 2020 年全年的木漿合約，進貨價格已經鎖定，有助控制成本。

材料 - KY 今年包含中國與台灣的客戶市占率也可望提升，其中包含供貨中國菸業客戶將增加一倍，達 2000 噸，同時目前也取得台灣菸業廠採購明確合約。

材料 - KY 積極擴大營運動能，擬赴北非合資設廠，鎖定中東、非洲市場等需求，積極擴張市占率，預估 2021 年貢獻營收。

材料 - KY 為醋片、絲束垂直整合廠，醋片原料為醋酐，去年原物料報價下滑，加上製程副產品醋酸可回收再製成醋酐，原料成本下降效益逐步浮現，去年第 2 季之後毛利率維持 3 成以上，第 4 季攀升到 35.2%。

材料 - KY 去年第 4 季營收 6.07 億元，毛利率達 35.2%，季增 4.8 個百分點，年增 9.53 個百分點，每股純益 2.02 元，其中營收、毛利率與每股純益同步登峰。

材料 - KY 去年營收為 21.75 億元，年增 25.06%，由於主要原物料醋酐價格已從高檔往下，成本降低，毛利率 30.95%，年增 6.72 個百分點，稅後純益 3.3 億元，年增 46.45%，每股純益 6.52 元。

材料 -KY 今年前 2 月營收 3.32 億元，年增 14.57%，材料 - KY 今年第 1 季受惠外銷數量增加，2、3 月訂單、營收都超越去年同期，第 1 季起醋酸纖維素及絲束等產能完工，今年營收可望逐季走揚，以目前接單及出貨估算，今年上半年單季營收，都有 15% 以上年增幅。

材料 -KY 日前也決議，對於去年盈餘每股擬配發 4.7 元現金股利。