新台幣急升 五大代工廠去年Q4合計匯損高達32億元

五大代工廠陸續公布去年財報，受去年第 4 季新台幣強升影響，各廠難逃匯損，其中廣達 (2382-TW) 單季匯損高達 10.47 億元，跌破市場預期，合計五大代工廠去年第 4 季單季匯損金額高達 32.6 億元，相當於損失近 2 戶知名豪宅陶朱隱園 (每戶成交價 18 億元)。

不只廣達，翻開其他代工廠財報，和碩 (4938-TW) 去年第 4 季單季匯損也達 8.75 億元，仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 單季也分別有 4.9、2.88、5.6 億元匯兌損失。

由於代工廠多以美元計價，若新台幣在季底短時間強升，代工廠恐不及採取相應避險措施因應，觀察去年第 4 季新台幣匯率走勢，年底強升一度見到 2 字頭，最高突破 30 元衝上 29.979 元兌換 1 美元，光第 4 季單季，新台幣兌美元升值幅度最高達近 3.4%。

值得注意的是，廣達向來在外匯避險操作得宜，但去年第 4 季單季卻出現 10.47 億元大筆匯損，不過去年全年仍有 14.53 億元匯兌收益，依舊居產業之冠，緯創全年也有 7.61 億元匯兌收益，反觀仁寶、和碩、英業達則分別在匯兌上有 4.63、4.83、10 億元損失。