〈新冠肺炎疫情〉台灣死亡個案增至5例 觀光局員工兒子也被感染

中央流行疫情指揮中心今 (30) 日宣布，國內新增 8 例 COVID-19 (武漢肺炎) 病例，其中 7 例為境外移入，1 例本土個案為日前確診的觀光局駐桃機員工未滿 10 歲的兒子，為一起家庭群聚；此外，繼昨天一名 40 多歲導遊不治，今天再新增 2 名死亡個案，目前我國累計達 5 死，總確診人數突破 300 人。

指揮中心證實，觀光局 1 名 30 多歲男性員工 (案 269) 日前與案 277 及其官員父親曾在桃機一起喝咖啡，疑接觸 30 分鐘以上遭傳染，今天再傳出案 269 的未滿 10 歲兒子也確診，但目前無症狀，僅微燒 37.5 度，本起群聚事件共掌握接觸者 24 人。

國內從昨晚迄今共增加 3 名死亡個案，疫情監測組組長周志浩表示，其中，案 34 入院時心臟狀況不好，儘管經過治療，肺炎情況改善，但仍因心臟衰竭無法挽回；案 108 為奧地利捷克旅行團導遊，因體重較重心肺功能較差，25 日開始狀況轉差，出現呼吸窘迫、嚴重肺炎，不幸在昨晚過世；案 170 則是一名前往西班牙旅遊的旅客，之前已有癌症病史，住院過程出現肺炎，醫師有使用羥氯奎寧 (hydroxychloroquine) 來治療，情況未見好轉，肺部有嚴重的浸潤，最後引發多重器官衰竭身亡。

至於今天新增的境外移入，指揮官陳時中指出，案 302 與案 152、222 至 225 及案 272 等 6 人就讀英國同一所學校，也曾一同聚餐，但返國至今無疑似症狀，經接觸者採檢後確診，截至目前該校相關群聚共 7 人確診；案 300 也是在英國某一所學校念書，與日前確診的案 257、258 為校園群聚感染。

此外，關於滯留武漢台人類包機從上海返台，陳時中表示，班機在昨晚 10 點左右抵達，約 1 個多小時就全數完成通關並離開機場，153 人經檢疫均毋須後送就醫，並安置在國內一處檢疫所，將進行 14 天集中檢疫，部立桃園醫院派出 6 名急診醫師逐一採檢，約凌晨 4 點多完成，隨即將檢體送往昆陽辦公室，初步篩檢結果出爐，其中 3 個檢體品質不足須重採重驗，150 人則通通呈現陰性。

