蘋果需求發威 PCB廠臻鼎、燿華及欣興Q3併肩創新高

蘋果新品上市拉貨需求旺盛，PCB 供應鏈臻鼎 - KY(4958-TW)、燿華 (2367-TW)、欣興 (3037-TW) 先後公布第 3 季營收，同步改寫歷史新高，其中欣興第 3 季營收，已連 3 個月站穩 72 億元以上。

欣興今 (8) 日公布 9 月營收為 77.79 億元，月減 2.35%，年增 7.74%，第 3 季營收 229.49 億元，季增 16.25%，年增率 7.3%，累計前 9 月營收 599.63 億元，年增 8.53%，主要在 ABF 載板出貨挺升的挹注。

IC 載板需求成長，欣興也加速資本支出規劃，今年下半年以來，已追加追加資本支出合計近 20 億元，推升今、明兩年資本支出攀升至 264.5 億元，支出金額將主要用於 IC 覆晶載板相關技術。

欣興決議追加 2020 年資本支出 10 億元，進一步使明年資本支出預算攀升至 171.8 億元，加上今年追加後的資本支出預算，欣興今、明年將砸 264.5 億元。

欣興 2020 年資本支出金額中，超過 100 億元用於擴充台灣廠區產能，欣興今年上半年營運走勢順暢，資本支出將用來發展 5G、AI 和大數據相關所需先進 IC 覆晶載板技術。

欣興上半年稅後純益 9.19 億元，每股純益 0.63 元，較去年同期稅後虧損 2959 萬，每股虧損 0.02 元明顯改善，第 3 季迎來旺季，單季營收創新高。

臻鼎公布 9 月營收 144.11 億元，創新高，月增 21.94%，年增 7.32%，第 3 季營收為 356.02 億元，創新高，季增 54.25%，年增 0.72%，也為連 2 季營收較去年同期成長，累計今年前 9 月營收 780.95 億元，年減 1.26%。

燿華 9 月營收 21.1 億元創 21 個月來新高，月增 1.55%，年增 16.69%，第 3 季營收以 62.04 億元創新高，季增 10.03%，年增 16.68%，累計前 9 月營收 166.74 億元，年增 16.49%。燿華 2019 年營收成長，法人估將突破 200 億元。