〈熱門股〉老藥新用抗疫夯 旭富可望受惠 重返百元關卡

新冠病毒持續延燒，為尋找解藥，老藥新用成近期熱門話題，據外媒報導，奎寧 (Chloroquine) 加上日舒 (Azithromycin) 號稱可清除病毒，其中，台廠旭富 (4119-TW) 為原料藥廠，消息激勵本周股價走勢強勁，重返百元關卡，站回短均線，周漲幅逾 4 成。

業界指出，「奎寧」是市面上銷售超過 50 年的老藥，主要治療瘧疾，隨著衛生、環境習慣改善，瘧疾病例已不多，因此奎寧產量也減少，此次因應肺炎，又重新躍回市場檯面，引起不少目光。

外媒報導，奎寧被認為「老藥新用」，搭配抗黴漿菌藥物日舒，有機會可治療疫情，台灣目前沒有氯奎寧 (CQ) 藥證，但有高度相似的羥氯奎寧 (HCQ)，其中，旭富為羥氯奎寧的原料藥廠。

法人表示，旭富今年第 2 季將銷售大麻二酚 (CBD) 原料藥，加上抗憂鬱症產品、類風溼性關節炎用藥出貨穩定，抗癲癇系列用藥則將拓展其他國家新市場，今年整體營運可望優於去年。

旭富去年營收 23.56 億元，年增 21.44%；稅後純益 5.71 億元，年增 27.7%，每股純益 7.19 元，純益與 EPS 均創歷史新高。董事會決議，擬配現金股利 5.8 元，若以周五 (27 日) 收盤價 132 元計算，殖利率約 4.4%。