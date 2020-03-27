和碩擬斥13億元購買龜山新廠 擴充台灣產能

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (27) 日公告，擬斥資 13 億元，購買迪吉亞節能科技位在桃園龜山廠房，以供營運使用，和碩表示，因應貿易戰擴大全球布局，今年包含中國、印尼、越南、台灣都有擴廠進度，但具體產品將配合客戶調整，不過由於新廠是既有廠房，將可望比越南廠更早投入生產。

根據公告，和碩擬花費 13 億元購買迪吉亞節能科技土地、建物廠房，土地交易單位數量為 9125.19 平方公尺 (約 2760.37 坪)、建物交易單位數量為 34436.46 平方公尺 (約 10417.03 坪)，據了解，迪吉亞節能科技主要生產電動車所需的動力離鋰子電池、電池芯等，外界認為，和碩本次購買目的是加速車用電子布局。

和碩表示，這次購買新廠為全球布局計畫之一，考量目前台灣產能接近滿載，因此在既有新店、龜山外，擬添購新廠，是否針對車用電子布局，和碩未正面回應，強調會配合客戶調整，並不排除生產任何產品可能。

展望今年，和碩表示，第 1 季受肺炎疫情 (COVID-19) 影響營運，但目前產能已接近滿載，在遞延產品出貨、客戶新品帶動，第 2 季將顯著成長，上半年營運也將優於去年同期，並看好今年資訊、消費、通訊等三大產品線都將成長，其中車用電子將有雙位數成長。