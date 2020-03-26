〈和碩法說〉Q2將顯著成長 車用電子今年成長最強勁

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (26) 日舉辦線上法說，總經理暨執行長廖賜政表示，第 1 季受肺炎疫情 (COVID-19) 影響營運，但目前產能接近滿載，在遞延產品出貨、客戶新品帶動，第 2 季將顯著成長，上半年營運也將優於去年同期，今年更看好車用電子將雙位數成長。

廖賜政表示，和碩農曆年後復工狀況，起初返工狀況比預期低，但每周逐步改善，目前產能接近滿載，人力、供應鏈狀況也都掌握，預期第 2 季可望達到客戶需求、利用率。

廖賜政指出，今年資訊、消費、通訊等三大產品線都可望成長，但隨著歐美疫情爆發，目前比較擔心消費端需求下滑，將與客戶、供應商調整生產時程。

從各大產品線來看，廖賜政表示，資訊產品方面，近期筆電受惠宅經濟熱賣，但電競筆電因基期高成長有限；通訊產品雖然產業成熟，但在下半年仍有新品帶動成長動能；消費產品方面，由於今年邁入新舊產品交替期，舊產品將逐季下降，但新品可望逐季增加，產品組合將改變。

不過，廖賜政認為，隨著電動車逐漸普及、客戶需求增加，今年車用電子因基期較低，可望有雙位數成長。

廖賜政強調，和碩近年逐步調整營運模式，朝 DMS(Design and Manufacturing Service) 改善，提升生產良率及整體規畫，而非追求極大化，去年在庫存改善成效不錯，也確立營運模式，未來將積極推動自動化生產，並整合上下游，增加競爭力。