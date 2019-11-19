〈微星攻手遊市場〉以平衡發展為策略 力拚營運平穩向上

電競品牌微星 (2377-TW) 今 (19) 日宣布攜手 BlueStacks(藍疊)搶攻電競手遊市場，展望未來，微星總經理暨執行長江勝昌表示，整體產業仍受大環境、匯率等因素影響，將盡力維持營運表現，他也指出，目前微星旗下 7 個事業群都賺錢，未來策略將以平衡發展，降低營運受淡旺季影響，力拚營運平穩向上。

江勝昌表示，第 3 季在旺季效應帶動下，產業有回溫跡象，但即將進入年底，傳統旺季將持續到 11 月中，預期 12 月開始各大廠商都將進入庫存調整期，第 4 季筆電、桌機、顯示器將努力維持出貨量，並積極提升產品單價，強調這是目前所有廠商都在做的消費升級、打造品牌形象。

展望明年，江勝昌表示，預期明年會有很多機會出現，雖然包含地緣政治、貿易戰等仍有許多不確定因素存在，但面對這些變動，廠商其實在今年都陸續準備相關的應對措施，而顯卡雖然去年遇到礦災，但今年第 3 季起也陸續恢復，預期明年 NVIDIA (輝達) 也將推出 8-9 款新 GPU，也可望成為微星成長動能。

法人表示，微星拓展手遊市場，加上近期積極在非電競產品布局，預期今年 AIoT 產品可望成長 15-20%，另外主推高階電競產品，雖然第 4 季將進入傳統淡季，但營運可望持平或較第 3 季小幅衰退。

微星 10 月合併營收 118.11 億元，月增 0.77%、年增 0.19%，為歷史新高，累計今年前 10 月合併營收突破千億元，達 1002.57 億元，月減 0.31%。