〈微星攻手遊市場〉跨界結盟 攜手藍疊打造電競生態鏈

電競品牌微星 (2377-TW) 今 (19) 日與模擬器品牌 BlueStacks(藍疊)舉行跨界結盟簽約儀式，將深化 MSI App Player 服務外，並推 Game.TV 服務，打造電競生態鏈，微星也宣布將投資藍疊，深化雙邊合作。

微星總經理江勝昌表示，除專注電競筆電，也重視手遊玩家，兩年前與藍疊跨界結盟就是針對高階手遊玩家需求，提升手遊體驗，未來將持續針對高端行動裝置或在大銀幕上才能獲得最佳體驗的手遊大作布局。

微星與藍疊攜手開發旗下電競系列手遊模擬器 MSI App Player，讓手遊玩家能直接在微星電競筆電及桌上型電腦暢玩手機遊戲，透過電競硬體，提供更大的螢幕視野、遊戲操控性以及燈光效果。

藍疊執行長 Rosen Sharma 表示，藍疊與微星簽約後，雙方合作超越技術層面，微星更是藍疊此次的聯合領頭投資者，預期除了能更快速將手遊導入筆電外，也能進一步拓展雙方品牌地位。

另一方面，微星也在今年攜手藍疊推出 Game.TV，力求透過串流服務打造新世代電競生態鏈，利用 AI 機器人於社群平台發布遊戲競賽訊息，讓一般電競玩家能透過邀請連結，快速參與電競賽事，目前已在美國、台灣進行測試，日均賽事達 150 場，未來將陸續拓展日本、韓國等市場，預期年底將達到日均 1000 場賽事的目標。

BlueStacks 為成立於 2011 年的手遊模擬器廠商，生產 BlueStacks App Player 及其他雲服務跨平台產品的科技公司，目前全球超過 2 億遊戲玩家，市占率超過 55%，每月活耀用戶數達 3000 多萬。