光隆去年EPS 4.1元擬配3元現金股利 Q1受疫情影響不大

戶外機能服及羽絨大廠光隆實業 (8916-TW) 今 (27) 日董事會通過去年財報，稅後純益 4.98 億元，每股純益為 4.1 元，同時，決議每普通股現金股利 3 元，及特別股現金股利 2.5 元；公司表示，今年首季業績受疫情影響不大。

光隆董事會也決議實施庫藏股，預計 3 月 30 日起兩個月，在每股 45 元以下買回 2600 張。

光隆 2019 年營收 105.94 億元, 年增 4.3%，營業利益 5.96 億元, 年增 70.4%，雙雙締造歷史新高，稅後純益 4.98 億元，每股純益為 4.1 元。

光隆積極朝高毛利成衣轉型發展，營收已連 7 年成長, 成衣營收去年更成長 20% 以上，營收占比也由 37.9% 躍升至 43.7%，是去年獲利成長主要動能。

光隆也設定 5 年內營收挑戰 200 億元，並將持續在東南亞柬埔寨、印尼等地覓地設廠。

光隆去年稅後純益 4.98 億元，較 2018 年同期減少 21.1%，主要是 2018 年有保險理賠等業外收益挹注，若排除後，去年稅後純益年成長逾 50%。

光隆董事會決議配發普通股每股 3 元現金股利，盈餘配發率達 73.2%，以今天收盤價計算，殖利率為 7.69%，特別股則配發 2.5 元現金股利。光隆今天股價收盤價 39 元，較前一日上漲 0.4 元，成交量 394 張。

光隆今年前 2 個月營收 10.84 億元，年減 10.83%, 主要是受羽絨原料價格走跌影響，成衣首季仍可維持正成長，受疫情影響不大，法人估光隆 3 月營收將優於去年同月，首季營收較去年同期衰退 5% 內；今年獲利仍可正向看待。

光隆規劃今年資本支出將用於遷廠，江蘇昆山羽絨原料廠將移往安徽無為，估全部遷廠工作在今年底完成，至於昆山舊廠址將在出售、出租或合資投資新事業多項選項中進行評估。