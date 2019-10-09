光隆Q4成衣類接單佳 將維持季季盈餘格局

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年10月9號18點32分

羽絨原料及成衣廠光隆 (8916-TW) 今年第 3 季合併營收 31.84 億元，季增 3.28%，年減 2.64%，法人估單季獲利將微幅優於上季，展望第 4 季，因成衣類接單狀況佳，法人估，光隆第 4 季本業仍可維持獲利，擺脫去年虧損局面，今年也將呈現每季都賺錢的榮景。

光隆由於成衣客戶提前拉貨，9 月營收降為 8.87 億元，月減 23.04%，年減 10.93%，第 3 季營收 31.84 億元，年減 2.64%，其中成衣產品出貨，營收比重為 46.5%，高於同期 43.9%，成衣產品營收維持成長，年增率達 3%，法人預期，其獲利仍優於去年同期。

光隆 2019 年前 3 季營收為 83.71 億元，年增 8.08%，其中成衣營收為 37.2 億元，佔營收比重 44.5%，年增 24.1%，羽絨的營收為 25.4 億元，年減 2.9%，家紡今年表現較弱，年減 2 成，法人認為，在成衣類別的貢獻下，光隆前 3 季的獲利仍有近 5% 的年成長幅度。

光隆第 4 季接單，由產品出貨結構來看，成衣營收仍可成長，估可比去年同期成長 7%，占營收比重 43%，在成衣業績帶動下，第 4 季本業依舊可維持穩定獲利。

光隆投資 2.1 億元的宜蘭開發中心，日前已正式動土，是繼去年在桃園中壢成立研發暨物流中心後，再度加碼投資，光隆去年營收突破 100 億元創新高，光隆預計 5 年內營收將挑戰 200 億元，並持續在東南亞柬埔寨、印尼等地覓地設廠。