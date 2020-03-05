北富銀靠2張神卡連三個月奪發卡王 國泰銀穩坐刷卡王

金管會今 (5) 日公布信用卡統計，截至 2020 年 1 月底止，北富銀靠 J 卡、MOMO 卡兩張神卡，單月發卡量衝破 12 萬張，已連續 3 個月坐穩發卡王寶座，國泰世華銀則是簽帳金額最高，奪下刷卡王。

根據金管會銀行局統計，截至 2020 年 1 月底止，有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 4773 萬張，總有效卡數約 3202 萬張，其中，當月簽帳金額約 2731 億元，月減 6.12%。

針對 1 月簽帳金額月減少 178 億元，銀行局官員解釋，今年 1 月正逢春節假期，以往春節落在哪個月份，通常當月簽帳金額都會減少，主要是在春節前，民眾已進行一波消費，加上春節月份有獎金、紅包等現金，因此刷卡消費就會下降。不過， 2 月因疫情蔓延，宅經濟飆升，預期 2 月簽帳金額可望明顯上升。

若從個別銀行表現來看，在發卡量方面，北富銀一個月就發卡 12 萬 9372 張，已連續 3 個月蟬聯發卡王，緊追在後的是玉山銀行 9 萬 310 張，第 3 至 5 名分別是中信銀行 6 萬 9461 張、台新銀行 5 萬 9400 張、國泰世華銀行 5 萬 2753 張。北富銀持續衝出亮麗的發卡成績，主要是靠 J 卡、MOMO 卡帶動所致。

至於從簽帳刷卡金額來看，國泰世華銀行單月簽帳金額達 433 億元，連續蟬聯刷卡王寶座，排名第二的是玉山銀行的 418 億元，第 3 到 5 名則分別是中信銀行 396 億元、台新銀行 320 億元、台北富邦銀行 225 億元。