鎖定伊斯蘭資金活水 證交所攜9家上市公司前進馬國引資

證交所海外引資馬不停蹄，今 (13) 日攜手宏碁、葡萄王、美律等 9 家上市公司共同前進馬來西亞吉隆坡，鎖定龐大的伊斯蘭資金動能，向東協市場投資人說明台灣資本市場優勢與未來展望。

響應新南向政策，並提升台股市場能見度，證交所今年二度前進馬來西亞，並找來東陽、群光、智原、葡萄王、美律、晶技、宏碁、奇力新、矽創等 9 家上市公司同行，展現台股市場的優勢與成長潛力。

證交所表示，馬來西亞近年來在資本市場在經濟景氣強勁帶動下穩健成長，其中，伊斯蘭資金規模更高居全球之冠，充沛的資金動能可望成為挹注台股的新動力。

證交所指出，台灣高度發展的電子、精密機械等產業，在台股市場中扮演舉足輕重的角色，台股上市公司近年推動公司治理有成，多數企業符合馬國廣泛採用的伊斯蘭投資原則，有利於吸引當地投資人。

本次投資說明會邀請當地資產管理公司、共同基金及政府基金等大型機構投資人與同行上市公司代表面對面會談外，證交所也藉此機會分享台灣產業的成長性、穩健的股利殖利率、優質的公司治理等面向說明臺灣市場的實力與深度。同時。

證交所與當地機構投資人舉行多場會談，深入了解外資需求，盼能增加投資台股的金額。為擴大台灣資本市場，證交所持續赴海外引資，向機構投資人介紹國內優質企業，同時也積極開發具潛力的東協地區，期盼能吸引更多資金投入台灣股市，增進經濟成長的動能。